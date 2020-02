"Il volto delle streghe", la presentazione itinerante del libro di Renzo Conti

Sabato 29 febbraio l'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura propone un nuovo appuntamento del ciclo "A spasso con l'autore", la serie di incontri volti alla promozione degli scrittori locali attraverso presentazioni itineranti in compagnia degli autori nei luoghi descritti o che hanno ispirato le proprie opere.

Protagonista del primo incontro del 2020 sarà Renzo Conti, romanziere palermitano autore de "Il volto delle streghe", edito Ex Libris. Attraverso un percorso che tocca alcuni dei luoghi inseriti tra le pagine e che si legano a doppio filo alla storia, sarà lo stesso Conti ad accompagnare i partecipanti raccontando del protagonista Rosolino e delle numerose figure femminili che, tra rimandi a leggende, credenze popolari e poteri soprannaturali, lo guideranno in un «viaggio tra presente e passato, in un mondo ora sacro, ora profano, tra realtà e fantasia, in balia dell'eterno conflitto tra il Bene e il Male».

Il romanzo, realizzato con il gratuito patrocinio del Comune di Palermo, è dedicato alla memoria del Sindaco di Palermo Giuseppe Insalaco. La prefazione è di Giulio Cusumano, avvocato e Consigliere Comunale di Palermo; la postfazione è di Luigi Carollo, portavoce di Palermo Pride.

Renzo V. Conti è nato e vive a Palermo. Ingegnere e scrittore, sensibile alle problematiche degli animali è presidente dell'associazione Felici nella Coda Onlus. Il suo primo romanzo "I figli in prestito", edito Ex Libris nel 2017, ha ricevuto un premio per la tematica trattata alla IV edizione del Premio Sicilia Letteraria - Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018.

Il marchio Edizioni Ex Libris nasce a Palermo nel 2010. Con all'attivo 24 pubblicazioni nell'aprile 2017 viene acquistato da Nova Media Comunicazione di Carlo Guidotti, giornalista, collezionista e scrittore. Ex Libris estende il suo interesse editoriale a svariati campi del sapere umano, accogliendo opere prime di validi e promettenti scrittori esordienti. La rassegna "A spasso con l'autore" è una iniziativa di incentivo alla lettura e promozione agli autori locali, nati da un'idea dello staff Tacus.

L'evento è un racconto da intendersi come opera di promozione editoriale. Non è una visita guidata, non prevede ingressi a siti monumentali o altro genere e si articolerà totalmente in esterna. L'adesione all'iniziativa è valida solo su prenotazione da effettuarsi telefonicamente. Orario e data sono suscettibili di variazioni. In caso di condizioni meteo avverse e/o altre cause impreviste, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.