A spasso con l'autore, "Sulle orme dei beati paoli" in una presentazione itinerante

Secondo appuntamento “A spasso con l'autore”, la rassegna di incontri a cura di Tacus Arte Integrazione Cultura per promuovere, in modo nuovo ed interattivo, gli scrittori locali mediante "presentazioni itineranti" in cui saranno gli stessi autori a presentare se stessi e raccontare i propri scritti attraverso percorsi dedicati. Ospite del secondo incontro, Francesco Buccellato, autore di "Sulle orme dei Beati Paoli": un percorso fotografico che ripercorre, passo dopo passo, i luoghi descritti da Luigi Natoli all'interno del suo romanzo. Da Porta Nuova, l'autore accompagnerà i partecipanti nel cuore del centro storico, alla scoperta dei luoghi dei Beati Paoli.