Altavilla Milicia, è tempo di Grand Prix con la nuova edizione del torneo Trigna

La Chessmate Academy si apre al territorio. Su invito della locale Pro Loco, l’A.S.D Chessmate Academy di Bagheria sta organizzando, con il patrocinio del Comune di Altavilla Milicia, il primo Torneo Trigna – Altavilla Milicia, in onore della Riserva naturale orientata Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto, che ricade nei territori di Altavilla Milicia, Baucina, Caccamo, Casteldaccia, Trabia e Ventimiglia di Sicilia nella città metropolitana di Palermo. Il Torneo, che avrà luogo il 3 marzo 2019, si svolgerà presso la Scuola Media Statale “Mons. Arciprete Gagliano” di Via Caduti di Nassiriya n. 4.

Si tratta di un Torneo Grand Prix valido per le variazioni Elo Rapid FIDE e per i circuiti GP Sicilia e Palermo Scacchi 2019 che, oltre a rivolgersi ai consueti appassionati dei Circoli Scacchistici, a cui è dedicato ilTorneo Gran Prix (7 turni da 12’+3”), si apre per la prima volta al territorio e in particolar modo agli esordienti, ovvero a tutti coloro che pur amando il gioco degli scacchi, ne hanno sentito parlare e conoscono le regole del gioco, non hanno ancora preso parte ad un Torneo.

Per tutti questi professionisti “in erba”, bambini e adulti “diversamente bambini” – in questo caso non conta l’età anagrafica quanto quella mentale, ovvero la nostra inesauribile voglia di metterci in gioco, di divertirci, di stare bene insieme ad un gruppo di amici, - verrà disputato il Torneo Esordienti (7 turni da 15’) con numerosi premi, riconoscimenti e ……. sorprese.

Verranno infatti premiati:

il 1°, il 2° ed il 3° classificati assoluti;

il 1° classificato nelle categorie U16, U14, U12, U10 e U8;

il 1° classificato nella categoria “Nonni”;

il1° classificato nella categoria “Papà”;

la 1° classificata nella categoria “Mamme”;

La Chiusura delle Iscrizioni, che si potranno effettuare direttamente presso la sede gioco o anche sul sito VESUS, è prevista alle ore 15:00.

Il Primo turno di gioco sarà a seguire.

La A.S.D. Chessmate Academy di Bagheria, che è responsabile dell’aspetto tecnico agonistico del Torneo, ha la sua sede di gioco in Via Città di Palermo n. 146 e Vi Aspetta Numerosi.