Coppa Sicilia a Bagheria, il torneo regionale in memoria del piccolo Gaetano Orlando

Il 4 febbraio si terrà la Coppa Sicilia a Bagheria. L'evento, organizzato dal Subbuteo Club Bagheria, è in onore di Gaetano Orlando, ragazzo bagherese da poco scomparso a causa di un pirata della strada.

Il Club di casa si presenta come detentore della Coppa ma Catania e Barcellona P.G. sono pronti a conquistarla. Da non sottovalutare Messina e Siracusa che sono sicuramente pronte a competere senza far sconto a nessuno. Il Comune di Bagheria, insieme al Subbuteo Club Bagheria, ha realizzato una targa commemorativa da consegnare ai genitori di Gaetano Orlando.