Un torneo di burraco per raccogliere fondi contro la poliomielite

Si svolgerà domenica 3 novembre, con inizio alle 16, il torneo di Burraco voluto e promosso dal Rotary Club Palermo Montepellegrino, presieduto da Filippo Cuccia. Il torneo avrà luogo presso il Circolo degli Ufficiali dell'Esercito in piazza Sant'Oliva 25. Grazie alla presenza di chi vorrà essere presente e al loro contributo, sarà possibile compiere un altro piccolo passo e un nuovo piccolo mattone verso il completamento di questo ambizioso progetto per l'eradicazione della poliomielite dal mondo: "End polio now". Chi volesse partecipare, troverà nella locandina, i numeri da contattare per prenotare o per avere maggiori dettagli sull'iniziativa stessa. Eradicare la polio nel mondo è un impegno al quale nessuno si dovrebbe sottrarre.