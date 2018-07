Al teatro Brancaccio va in scena Tivoli

Appuntamento al teatro Brancaccio (via San Ciro, 15) dove venerdì 20 e sabato 21 luglio andrà in scena Tivoli, con la regia di Matteo Contino. La storia si svolge interamente all'interno di una cucina di un ristorante londinese chiamata Tivoli. Lo spettacolo si svolge in 2 atti e racconta i problemi in modo semplice,ironico e profondo dei problemi passati e futuri di ogni dipendente del ristorante e delle problematiche che ancora oggi sono attuali in qualsiasi ristorante. Ed ecco che la cucina del ristorante diventa un vero e proprio microcosmo di emozioni.

Questo luogo, testimone di tante storie intrecciate,diventa rappresentazione del mondo moderno, cinico e complicato,dove l'umanità sembra di non trovare più spazio. I protagonisti cercano di lottare contro questo mondo e di contrapporsi all'inumanità del "sistema" rappresentato dall'onnipresente e onnipotente padrone del ristorante.

Info e prenotazioni al numero 3318487559