Lacrime eterne su quell'iceberg: Titanic festeggia 20 anni e torna al cinema a Palermo

Vent’anni fa usciva nelle sale italiane il film campione di incassi, di Oscar e di lacrime. Quella storia nata in mezzo all’oceano che lanciò due giovanissimi Leonardo Di Caprio e Kate Winslet nell’olimpo del cinema mondiale oggi torna al cinema per tre giorni. Dall’8 al 10 ottobre infatti, Titanic, il colossal firmato James Cameron, ritorna sul grande schermo più giovane che mai. Un modo originale per festeggiare le due decadi di un film iconico che è un manifesto di quella generazione anni Novanta cresciuta sulle note di una colonna sonora che porta il nome di Cèline Dion.

La seconda pellicola più vista al mondo - la prima è “Avatar“, sempre dello stesso regista - sarà proiettata anche a Palermo. Appuntamento così al Tiffany e nelle multisale del circuito Uci. In viale Piemonte 34, nelle sale del circuito Cityplex da poco riaperte, appuntamento l’8, il 9 e il 10 ottobre alle ore 16.30 e alle 20.30 (ticket d’ingresso 9 euro). Negli stessi giorni ma alle ore 20, stesso film all’Uci Cinemas all’interno del centro commerciale Forum (11 euro per l’intero e 9 euro per il ridotto). La proiezione, però, non sarà in esclusiva per il capoluogo siciliano ma anche nei cinema di Catania, Messina, Agrigento e Trapani.

La celebre pellicola candidata a 14 premi Oscar, nel 1997 vinse ben 11 statuette, tra cui quella per miglior film, miglior regista e miglior colonna sonora. Un film che racconta una storia d’amore di due sconosciuti imbarcati per caso sullo stesso transatlantico alla scoperta del nuovo mondo. Rose ha diciassette anni, una madre egoista, un fidanzato facoltoso e una vita pianificata. Jack è un romantico disegnatore della terza classe che ha vinto a poker un biglietto per l’America. S’incontrano, s’innamorano, sognano una nuova vita insieme. Nel cuore della notte, però, lanciato nella sua prima traversata oceanica, il Titanic è colpito al cuore da un iceberg. Quella sera affonderanno più di mille persone e l’amore di due giovani innamorati.