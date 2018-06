"This is Abdoulaye"

Abdoulaye è un ragazzo di ventitré anni, partito dalla Costa D’Avorio in cerca di un futuro migliore, ha attraversato il deserto africano, si è imbarcato in un gommone con in mano solo una speranza: sopravvivere e cambiare la sua vita. Dal fenomeno dell’immigrazione, tema di grande attualità, nasce un’iniziativa che ha lo scopo di mettere in luce il suo percorso, il viaggio e la speranza di rinascita che ha sposato il marchio Laros Uomo.

Una bella storia a lieto fine che racconta le difficoltà dei migranti, un concetto ormai diffuso che tocca le corde della sensibilità, un esempio di integrazione che potrebbe dare speranza a tutti coloro che avranno una occasione di rivalsa come quella di Abdoulaye. Il suo bagaglio è ricco di emozioni che ha voluto raccontare e condividere con l’agenzia che si è occupata della realizzazione del progetto, la Drama Social Media Agency, che ha voluto raccontare il suo viaggio con una mostra fotografica allestita presso le vetrine del negozio Laros Uomo, dove, mercoledì 20 giugno, sarà presentato il progetto presso lo store di via della Libertà 36, Palermo.

L’opportunità offerta è quella di mettere in collegamento i ragazzi ospiti dei vai centri di accoglienza, con delle aziende che possano offrire loro un tirocinio lavorativo: tutto questo grazie al progetto “Ragazzi Harraga” realizzato da CIAI Onlus, Assessorato alla Cittadinanza Sociale del Comune di Palermo, Associazione Santa Chiara, CESIE, Cooperativa Libera...mente, CPIA 1 Palermo, Libera Palermo, Nottedoro, Send.

L’iniziativa promuove così un modello di inclusione sociale che tiene conto delle potenzialità, degli interessi e delle aspettative di minori migranti non accompagnati. “Sono stato molto fortunato” dice Abdoulaye riferendosi al faticoso viaggio da cui è sopravvissuto, “e ringrazio chi mi ha voluto offrire questa opportunità”.

Per conoscere meglio l’iniziativa e le storie degli altri ragazzi che hanno collaborato con altre aziende come Solemar Yatching Club, Laros Donna, Bisso e Hotel Palazzo Sitani, Laros vi dà appuntamento 20 giugno alle ore 19:00 presso Laros Uomo in cui verrà offerto un rinfresco con dei vini provenienti da una delle cantine più conosciute ed apprezzate nel mondo, Planeta.

