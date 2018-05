"The sperados" in concerto da Sicilò sulle terrazze de la Rinascente

Appuntamento in Terrazza per il concerto dei "The Sperados". Venerdì 26 Maggio 2018 dalle 20:00 sulle Terrazze al 5° Piano de la Rinascente una serata all'insegna della buona musica dal vivo in una cornice indimenticabile. Il concerto ripercorrerà grandi classici del Blues ma non solo. Spazio anche a sonorità Rock'N'Roll, Rhythm and Blues e Jump. Il progetto nasce a Palermo nel 2014 e giunge alla sua formazione definitiva nel 2015 con l'unione dei 4 elementi che oggi compongono la Blues and Rock-n Roll Band from Sicily.

I ”The Sperados” sono:

Riccardo “Ritchie King” De Stefani (Voce),

Luigi “Gigi Hendrix” Pipitone (Chitarra),

Federico “Maybe Fred” Siino (Contrabbasso)

Giuseppe “Boo Shake” Buscemi (Batteria)

Genere: Blues, Rhythm and Blues, Jump, Rock ‘N’ Roll



“Sicilò Food&View 360” è un luogo che arriva diritto al cuore, che gode di un magnifico panorama e propone una cucina tradizionale caratterizzata da sapori e preparazioni semplici. In una posizione privilegiata, da cui si può godere la vista di San Domenico, una delle chiese barocche più belle del capoluogo siciliano, un calendario di appuntamenti ad ingresso gratuito per trascorrere in un luogo magico serate indimenticabili.



Sicilò Food&View 360 - Food Hall de La Rinascente

Via Roma n.289, 90133 Palermo

Per info e prenotazioni 391.3771774 – info@sicilo360.it

Prenotazione consigliata