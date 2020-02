Terrasini in Love: per San Valentino tre giorni di eventi ricchi di amore

In occasione della festa di San Valentino, a Terrasini sono state organizzate tre giornate piene di eventi. Sarà un weekend lungo dedicato all'amore, al cuore e alle emozioni quello dal 14 al 16 febbraio. Ci sarà spazio per la musica, la fotografia, le scienze, la cucina, il sociale, la medicina, i bambini e la beneficenza. Ad annunciarlo nel corso di una conferenza stampa di presentazione del programma di "Terrasini in Love" il sindaco Giosuè Maniaci e l'assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo Vincenzo Cusumano.

"La stagione dell'amore viene e va...", dice la canzone di Branco Battiato. Ma non a Terrasini! Continuiamo - dichiara l'assessore Cusumano - a crederci: ogni cosa è vana se il fine non è il raggiungimento del bene. E allora non potevano lasciare vuoto il mese di febbraio, in cui ricade la festa di San Valentino. La tre giorni è stata realizzata per iniziativa spontanea da parte dei cittadini di buona volontà che vivono e frequentano Terrasini. Ogni evento è stato organizzato gratuitamente da singoli, associazioni e attività commerciali. È un momento importante, quindi, di riappropriazione di un territorio che adesso si sente "proprio". Un calendario - conclude Cusumano - fatto con amore e per amore". "Si tratta di iniziative - aggiunge il sindaco Maniaci - che coinvolgeranno tutti, dai bambini agli anziani includendo i nostri ragazzi speciali e che vedranno coinvolto il museo regionale di palazzo D’Aumale, la riserva di capo Rama, la piazza con il suo centro storico. Tre giornate intense da vivere con tanta passione per la nostra terra!".

Il programma completo della tre giorni

Venerdì 14

Ore 9 - Riserva Naturale di Capo Rama

“I Love Capo Rama”

Visita guidata delle classi del plesso Padre Cataldo con attività laboratoriale a cura del WWF Capo Rama

Ore 10 - Biblioteca Comunale Claudio Catalfio

Mostra fotografica “La vita e l'amore” a cura di della CTA Villa Gloria

Ore 10 - Piazza Duomo

Take away poems - Poesie a portar via

Le attività commerciali della piazza distribuiranno, insieme allo scontrino, alcune delle più belle poesie d'amore della storia letteraria. A cura dell'associazione Cordapazza

Ore 11 - Palazzo d'Aumale

Spettacolo “Cocci d'amuri” interpretato e diretto dai ragazzi della Onlus A.P.H.A.C.T a cura dell'Ass. A tutta vita con la partecipazione del'Ass. Imago

Ore 16 - Piazza Duomo

I cuori dell'Albero di Natale all'asta a scopo benefico a cura dell'Associazione Arcobaleno

Ore 17 - Via Madonia

Inaugurazione mostra fotografica “Amori” a cura del'Associazione Asadin

Ore 17.30 - Via Vito Di Stefano (sotto l'arco)

Inaugurazione mostra fotografica “Tu chiamale se vuoi emozioni…”

La mostra rimarrà aperta il 14 – 15 – 16 - 22 – 23 dalle ore 10.30 alle12.30 e dalle 16.30 alle 19.00

Ore 18 - Piazza Duomo

“Serenata D'amuri” a cura del Gruppo Folk A Tunnara

Ore 18.30 - Piazza Duomo

Presentazione dei “Cuori d'autore” realizzati dall'Auser Terrasini e dai Bambini dell'ACR Parrocchia Maria SS della Provvidenza

ore 21 - Piazza Duomo

Concerto di San Valentino a cura di SiciliArte Opera Management di Nuccio Anselmo

Sabato 15

Ore 9 - Piazza Duomo

Raduno “Bike in Love” a cura della ASD Magic Bikers, Gli Amici della Bici, Patrico Bike

Ore 9.50 - Riserva Naturale Capo Rama

Accoglienza del gruppo Bike in Love, visita guidata e attività di cittadinanza attiva a cura del WWF Capo Rama

Ore 10 - Biblioteca Comunale «C. Catalfio»

“Abbracci” meditazione del cuore a cura di Mymesia

dalle ore 15 – 19.30 - Ex Antiquarium

“Amore per la scienza”, laboratorio esperienziale di chimica e fisica per gli alunni della Scuola Media a cura di ScientificaMente

Ore 15 - 18.30 - Campo Sportivo Terrasini

Terrasini in Mongolfiera

per info e prenotazioni 339.5299932 a cura dell'Ass. Culturale SiciliArte

Ore 16 - Piazza Duomo

I cuori dell'Albero di Natale all'asta a scopo benefico a cura dell'Associazione Arcobaleno

Ore 16.30 - Piazza Duomo

Un selfie d'amore a cura dell'Ass. Foto Italia Tempi e Diaframmi

Ore 17 - Piazza Falcone Borsellino

“Il Parco giochi dell'amore” a cura di Peppe Animazione

Ore 17.30 Piazza Duomo

“Abbracci gratis a Terrasini” un pomeriggio pieno di amore a cura di Mymesia

Ore 18 Piazza Duomo

Esibizione Majorette a cura dell’Ass. Arcobaleno

Ore 21 - Piazza Duomo

Alti e Bassi in concerto con la partecipazione straordinaria di Alessandro Gandolfo

Domenica 16

Ore 16 - Piazza Duomo

“SeminiAmo futuro” l'amore è un Dono e si dona. Iniziativa dedicata ai più piccoli, a cura della OPAM (Opera di Promozione dell'Alfabetizzazione nel Mondo)

Ore 17 - Ex Antiquarium

Corso gratuito, manovre di disostruzione e nozioni di primo soccorso a cura del Dott. G. Alagna la MG Comunication e Pharmapoint Emergency

Ore 17.30 - Piazza Duomo

Food in Love: degustazione di prodotti tipici locali a cura dei commercianti della Piazza

Ore 18.30 - Piazza Duomo

Vetrine in Love - Premiazione del concorso per la vetrina più bella e originale dei commercianti di Terrasini

Ore 19 - Piazza Duomo

“We Love Contradanza” a cura del Gruppo Folk “Quelli della contradanza”

Ore 21 - Piazza Duomo

Concerto “Le note del cuore” a cura dell'Ass. Culturale Forza e Cultura

Nelle notti del 14 e 15 febbraio una camera costerà € 80,00 per coppia (2 notti)

Grazie all'associazione delle strutture extra-alberghiere denominata WELCOME TERRASINi