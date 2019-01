Termini Imerese: al via la prima edizione del concorso fotografico “Il fotografo termitano”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si aprirà domani dalle ore 9 la prima edizione del Concorso Fotografico “il Fotografo Termitano”, organizzato dallo studio fotografico di Vincenzo Pizzuto. L’evento, in collaborazione con Radio Panorama, ha il patrocinio gratuito della Città di Termini Imerese. I partecipanti sono chiamati a presentare le opere fotografiche nel periodo compreso tra il 3 gennaio e il 18 gennaio nello studio di Vincenzo Pizzuto, in via Emanuela Setti Carraro, 39 (Termini Imerese). Ad ogni autore è consentita la partecipazione con una quota di cinque euro a fotografia (una tantum costo stampa). Ogni partecipante può presentare un massimo di tre foto.

Le fotografie in concorso, cui va obbligatoriamente dato un titolo, dovranno essere presentate in formato elettronico RAW/NEF e JPG alla massima risoluzione. «In linea col progetto atto alla valorizzazione culturale, artistica e turistica della nostra città – commenta Vincenzo Pizzuto - Termini Imerese presenta un concorso rivolto a chi, amante della fotografia, voglia far conoscere le bellezze del proprio territorio al mondo intero. Il Tema, infatti, lascia spazio ai partecipanti di poter immortalare nella propria foto diversi aspetti di ciò che la nostra terra ha di bello da offrire: si è liberi di fotografare», ha concluso l’organizzatore.

Per qualsiasi informazione: 3275608866 (WhatsApp), vincenzo pizzuto fotografo (Facebook), vincenzopizzutofotografo (Instagram), Studio Fotografico Vincenzo Pizzuto via Emanuela Setti Carraro 39 – Termini Imerese