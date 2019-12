"Terapia Amleto” di e con Nicola Franco al Parco Villa Pantelleria

La rassegna “Arte e Teatro al Parco” chiude l’edizione 2019 proponendo la pièce “Terapia Amleto” di e con Nicola Franco, in scena sul palcoscenico dello spazio Putia d’Arte Malvina Franco, all’interno del Parco di Villa Pantelleria, il 29 e 30 dicembre, ore 21,15. Il perno su cui ruota tutto lo spettacolo è la musica, scrittura originale eseguita da Giuseppe Mazzamuto, che, insieme alla parola recitata da Nicola Franco, e alla danza di Federica Amarullo, fa' di “Terapia Amleto” un viaggio catartico tra le pieghe, dubbiose, dell’esistenza.

Una voce riecheggia all’interno di una stanza dell’anima, partendo dal celeberrimo interrogativo ‘Essere o non Essere’, restituendo, in un percorso ascendente di consapevolezza e crescita interiore, una possibile via di risalita verso l’alto, in quell’ideale viaggio che rende ogni essere vivente Uomo.

Sono i suoni, compreso quello della voce, a riportare alla memoria personaggi dell’universo shakespeariano, contemporaneo e non solo, cuciti indelebilmente sulla pelle di un’anima bianca: un uomo la cui immagine riflessa è in continua, perenne mutazione.

Le note, l’altra metà del suo spirito, lo accompagneranno in un lungo cammino fatto di storie, persone e sogni, attinti dal repertorio classico e intervallati dalla scrittura ex novo, in alcuni passaggi, di Nicola Franco.

È questo il viaggio proposto che, nella messa in scena, appunto, diventa ‘terapia’: un viaggio emozionale, un rinnovato volo simbolico, sostanziato anche dalla danza, che guarda al passato per affrontare un possibile futuro.

La rassegna Arte e Teatro Al Parco è inserita nella Circolare sulla destagionalizzazione dell'offerta turistica e la valorizzazione monumentale dei Siti Storici dell'Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, progetto realizzato dall'Associazione Culturale La Coccinella Onlus di Vincenzo Montanelli, in collaborazione con l'Associazione Parco Villa Pantelleria di Lollo Franco.

Per informazioni sulla disponibilità dei posti è possibile contattare il numero 091/6888886.