Il pesce azzurro è stellato, a Terrasini la tre giorni dedicata a buon cibo e solidarietà

Tre giorni pieni di eventi, con chef stellati, cene di gala, concerti, appuntamenti in piazza: al via "Ten" l'acronimo della manifestazione Terrasini Event Night che dà appuntamento dal 7 al 9 luglio.

L'idea è dello stellato Giuseppe Costa, patron del ristorante Il Bavaglino proprio a Terrasini in provincia di Palermo. In collaborazione con il comune di Terrsaini e il Sea Club, nasce "Ten", una manifestazione che punta a contribuire al miglioramento della qualità dell’offerta turistica, con lo scopo di prolungarne e destagionalizzarne le attività attraverso una serie di appuntamenti che vanno dall’enogastronomia all’arte e che vedranno coinvolti i ristoratori, le strutture di ricezione, le aziende agroalimentari e le cantine della zona. L'evento è pensato come grande momento di incontro collettivo al fine di promuovere e di far conoscere il territorio attraverso i propri prodotti tipici, di cui il pesce azzurro ne è rappresentante centrale e avrà un ruolo principale.

Evento clou della manifestazione sarà la cena di gala che si terrà al Sea Club il 9 luglio a chiusura di Ten. Approfittando del nome dell'evento che evoca il numero 10, lo chef Costa ha coinvolto dieci chef provenienti da tutta la nazione e con cui ha collaborato durante il proprio percorso formativo, tra i quali non potevano mancare i rappresentanti de “Le Soste di Ulisse” nelle figure del presidente e dei due vice presidenti. Amici quali: Matteo Baronetto (ristorante "Del Cambio", 1 stella Michelin), Paolo Barrale (ristorante "Marennà", 1 stella Michelin), Accursio Craparo (ristorante "Accursio", 1 stella Michelin), Pino Cuttaia (ristorante "La Madia", 2 stelle Michelin), Pietro D'Agostino (ristorante "La Capinera", 1 stella Michelin), Tony Lo Coco (ristorante "I Pupi", 1 stella Michelin), Pasquale Palamaro (ristorante "Indaco", 1 stella Michelin), Valentino Palmisano (ristorante "Vespasia", 1 stella Michelin), Giovanni Santoro (ristorante "Shalai", 1 stella Michelin), Felice Sgarra (ristorante "Umami", 1 stella Michelin). Insieme a loro, anche Thierry Tostivint (pastry chef del ristorante "Il Pagliaccio, 2 stelle Michelin) e Santi Palazzolo ("Pasticceria Palazzolo") per la pasticceria. Il ricavato della serata andrà in beneficenza all’Associazione Piera Cutino.