Terrasini, torna Ten: 10 chef stellate cucinano le eccellenze del territorio per beneficenza

Al via la seconda edizione di Ten, Terrasini event night, manifestazione nata da un'idea dello chef Giuseppe Costa del ristorante stellato Il Bavaglino per far conoscere il territorio attraverso i propri prodotti tipici, di cui il pesce azzurro ne è rappresentante centrale. Dal 6 all'8 luglio tantissimi gli appuntamenti culinari in programma che vedranno coinvolti i ristoratori, le strutture di ricezione, le aziende agroalimentari e le cantine della zona.

Evento clou anche quest’anno sarà la cena di gala che si terrà al Sea Club l’8 luglio. L'edizione di quest'anno sarà in rosa: lo chef Costa ha coinvolto dieci protagoniste della ristorazione stellata italiana. Accanto a lui hanno aderito con entusiasmo Martina Caruso (ristorante Signum a Salina, in provincia di Messina, 1 stella Michelin), Maria Cicorella (ristorante Pashà a Conversano, in provincia di Bari, 1 stella Michelin), Iside De Cesare (ristorante La parolina ad Acquapendente, in provincia di Viterbo, 1 stella Michelin), Patrizia Di Benedetto (ristorante Bye Bye Blues a Mondello , 1 stella Michelin), Giuliana Germiniasi (ristorante Capriccio a Manerba del Garda – BS, 1 stella Michelin), Rosanna Marziale (ristorante Le Colonne Marziale a Caserta, 1 stella Michelin), Maria Probst (ristorante La tenda rossa a Cerbaia, in provincia di Firenze, 1 stella Michelin), Antonella Ricci (ristorante Al fornello– Da Ricci a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, 1 stella Michelin) e la pastry chef Edvige Simoncelli (ristorante Idylio by Aprea a Roma). Insieme a loro, lo chef resident del Sea Club, Flavio Mannoia. Alla serata di chiusura contribuiranno anche dieci donne protagoniste della vitivinicoltura siciliana con i vini delle proprie aziende. Il ricavato della serata andrà in beneficenza all’associazione Amici Onlus.

L'evento, organizzato di concerto con il Comune di Terrasini e con il Sea Club, che punta anche a contribuire al miglioramento della qualità dell’offerta turistica, con lo scopo di prolungarne e destagionalizzarne le attività, sarà presentato il primo luglio, alle 11, da “Dispensa”, in via Isidoro La Lumia, a Palermo. Alla conferenza interverranno Giuseppe Costa (chef patron del ristorante “Il Bavaglino” di Terrasini), Giosuè Maniaci (sindaco del Comune di Terrasini), Vittorio Orlando (titolare del Sea Club di Terrasini), Salvo Leone (direttore dell’associazione Amici Onlus) e Ambrogio Orlando (responsabile Unità operativa semplice Dipartimento Mici A.O. Ospedali riuniti “Villa Sofia-Cervello”). Modera il giornalista Fabrizio Carrera.