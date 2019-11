Auto, dai suv alle city car: in piazza Unità d'Italia test-drive con i piloti Mercedes

Un Temporary fra le “Stelle” per scoprire da vicino e provare su strada alcuni degli ultimi modelli Mercedes-Benz e Smart a fianco dei piloti dell’Amg Driving Academy Italia.

E’ quello che troverete fino a domenica 1 dicembre a Piazza Unità d’Italia, a Palermo. Uno showroom elegante e moderno ospiterà le ultime arrivate della casa automobilistica tedesca, come i nuovi Suv: il GLE, di estrema eleganza con display digitali, elementi decorativi in legno a poro aperto e dettagli di design e il GLC, dal carattere forte, la plancia accattivante, linee ancora più decise e massimo comfort di marcia.

E ancora la Classe A, dalle linee eleganti e pulite, anche nella versione Sedan, auto rivoluzionaria, piacevole al tatto e incantevole alla vista. Venite a provare anche l’innovativo sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience), la piattaforma digitale ad attivazione vocale presente in tutti i nuovi modelli attraverso la quale è possibile comunicare con l’auto pronunciando il famoso "Hey, Mercedes".

Gli smart lovers, invece, potranno effettuare i test drive su strada della smartfortwoEQ, la city car per eccellenza a trazione elettrica dal design all'avanguardia. Guest star sarà il GT4 Coupé, la Berlina sportiva disponibile in ben cinque versioni e con tante possibilità di personalizzazione: tre configurazioni per il vano posteriore, pacchetti esclusivi per gli esterni e gli interni e un'ampia scelta di vernici, cerchi e freni.

Giuseppe De Pasquale, pilota e istruttore AMG Driving Academy Italia, salirà con voi a bordo per farvi scoprire tutta la magia delle Stelle su strada. Ti aspettiamo per i test drive sino a domenica 1 dicembre a Piazza Unità D'Italia. Sarà un weekend stellare!