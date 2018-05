Talassemia, associazione Cutino e Telimar insieme per la ricerca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Associazione Piera Cutino e il Circolo Telimar ancora una volta insieme per la ricerca contro la talassemia. La partnership fra queste due consolidate realtà ha vissuto ieri sera un ulteriore momento di incontro con un evento di raccolta fondi che si è svolto presso la sede del Telimar all’Addaura, per festeggiare anche i due significativi compleanni, 30 anni per il Telimar e 20 per l’Associazione Cutino, che ricadono in questo 2018.

Circa trecento i partecipanti all’evento che hanno fatto una donazione devoluta a favore della ricerca contro l’anemia mediterranea portata avanti dallo staff medico-sanitario del Campus di Ematologia Cutino dell’Ospedale Cervello, diretto dal dr. Aurelio Maggio. Durante la serata, sotto la direzione artistica de I Candelai, si sono esibiti a titolo gratuito anche i gruppi musicali I Due T, The Heron Temple e La rappresentante di lista. A seguire anche il dj Marco Basciano. Cinzia Gizzi ha presentato la serata insieme ai padroni di casa Marcello e Federica Giliberti e a Giuseppe Cutino e Sergio Mangano, rispettivamente Consigliere e Direttore dell’Associazione Cutino.

I prodotti enograstronomici gustati durante l’evento sono stati offerti da Conad Sicilia, Frantoi Cutrera, Molini del Ponte, Caseificio Mongibello, Morettino e dallo stesso Club Telimar che con questo gesto solidale hanno reso possibile l’evento.