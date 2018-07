Cultura, la “Medea Kali” del Teatro Libero debutta a Genova

"Medea Kali” di Laurent Gaudé, nuova produzione del Teatro Libero di Palermo, debutta a Genova. Lo spettacolo andrà in scena domani alle 21 nell'ambito del festival Una Notte d’Estate in piazza San Matteo. In scena con la regia di Beno Mazzone, Viviana Lombardo. Musiche Antonio Guida, luci e suono Gabriele Circo.

Laurent Gaudé si impossessa del mito di Medea e la riscrive nel 2003. Racconta la storia di una donna in tutta la sua forza poetica, alle radici del tempo, fra Occidente e Oriente. Ridà a Medea una nuova origine, l’India, un nuovo popolo, la casta degli intoccabili e dei nuovi poteri. Diventa la dea della morte, della danza e dell’amore. Ribattezzata Medea Kali, ritorna a Corinto parecchi anni dopo la sua fuga, più ubriaca di vendetta e d’amore che mai, per il suo ultimo viaggio. Medea Kali è una ferita aperta nell’amore, che lascia credere alla sua propria follia, e alla sua fuga nell'inspiegabile, l'inviolabile, l'insostenibile, l’innominabile per una ricerca di pace. Diviene un’ombra luminosa creata dalla potenza suggestiva delle parole. Ci permette di entrare nell’intimità di una figura antica ma risolutamente attuale. È un grido di donna che attraversa i secoli per farci riflettere e dar luce al nostro vivere attuale, con tutti i possibili riferimenti alle storie di cui sono piene le cronache.

Lo spettacolo è parte delle nuove produzioni della prossima stagione del Libero.