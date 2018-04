Da Vinicio Capossela a Ezio Bosso: estate tra le stelle al Teatro di Verdura

Tredici spettacoli, una prova aperta e una rete di istituzioni musicali - Teatro Massimo, Orchestra Sinfonica, Amici della Musica, Conservatorio Bellini e Brass Group - per una stagione estiva, che spazia dalla classica al rock e strizza l'occhio all'improvvisazione, ai racconti inedito, alla commistione tra generi. E' il cartellone del Teatro di Verdura, al via da giugno a settembre a Palermo, che quest'anno rientra nel circuito di Palermo Capitale Italiana della Cultura.

Il programma, presentato in conferenza stampa a Palermo, annovera al suo interno anche alcuni appuntamenti di organizzatori privati proposti con un bando pubblicato sul sito del Comune, che scade il 27 aprile. Si parte con l'anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, il cui programma è ancora in fase di definizione, ma che dovrebbe prender il via il 5 giugno.

Ad esibirsi dovrebbe essere il vincitore di X-Factor, Lorenzo Licitra e la Fanfara del 12/esimo Reggimento carabinieri "Sicilia". Il 23 giugno sarà la volta dello spettacolo di beneficienza "LiviaConNoi", giunto alla ottava edizione, su iniziativa della famiglia Morello, dedicata alla figlia Livia - scomparsa sette anni fa a 18 anni per una aortite. Il Brass Group proporrà in tutto tre concerti con protagonista l'Orchestra Jazz Siciliana, che il 7 luglio accompagnerà Simona Molinari con il suo "Loving Ella",che ripercorre i successi di Ella Fitzgerald.

Il 12 luglio c'è Vinicio Capossela, accompagnato dall'orchestra del Teatro Massimo; il 22 luglio i Carmina Burana, con uno spettacolo per la regia e coreografia di Micha van Hoecke, mentre il 25 luglio ad esibirsi sarà Teresa Mannino, con lo spettacolo "Teresa Valery". Il Conservatorio "Vincenzo Bellini", il 26 luglio porta in scena la suite "Stupor mundi"; mentre il 29 luglio sarà la volta di "Studio aperto" con Ezio Bosso, ospite degli Amici della Musica. Si chiude a settembre con due concerti: l'8 ad esibirsi saranno gli OJS con Palermo Tu, che ripropongono in chiave swing alcuni brani del maestro Ignazio Garsia; infine, il 16 settembre si chiude con "100 Cellos" di Giovanni Sollima, un concerto-maratona di cento violoncellisti per gli Amici della Musica.

I biglietti saranno in vendita nei singoli botteghini degli enti e al Teatro di Verdura. Gli spettacoli inizieranno alle 21,15.

IL CARTELLONE

5 giugno | ore 18 - 204° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri (da approvare)

23 giugno | Livia con noi | Livia onlus

24 giugno | Orchestra e coro infantile “Quattrocanti” | Associazione TalitaKum

7 luglio | Simona Molinari | The Brass Group

12 luglio | Vinicio Capossela – Orchestra Teatro Massimo | Fondazione Teatro Massimo

**21 luglio | Carmina Burana /Pink Floyd (prova aperta) | Fondazione Teatro Massimo

22 luglio |Carmina Burana/Pink Floyd | Fondazione Teatro Massimo

25 luglio | Teresa Valery con Teresa Mannino | Fondazione Teatro Massimo

26 luglio | Stupor Mundi | Conservatorio V.Bellini

27 luglio | Rock Mass | Orchestra Sinfonica Siciliana

28 luglio | La Poderosa | The Brass Group

29 luglio | Ezio Bosso | Amici della Musica

8 settembre | Palermo Tu OJS | The Brass Group

16 settembre | 100 Cellos - Giovanni Sollima | Amici della Musica