Niente Sicilia nel tour teatrale di Rocco Siffredi: annullate le date di Palermo e Catania

Con il suo spettacolo sta girando l'Italia per raccontarsi nell'inedita veste di attore teatrale ma, a dispetto di quanto annunciato non toccherà la Sicilia. Parliamo di Rocco Siffredi, il più famoso attore e regista porno italiano, in questi mesi in scena con "L'ultimo Samurai" . Lo staff ha annullato le due date siciliane: il 26 febbraio al Teatro Golden di Palermo e il 27 febbraio al Teatro Metropolitan di Catania.

Un dietrofront motivato con "sopraggiunti impegni contrattuali" nelle stesse date. È possibile richiedere il rimborso dei biglietti entro il 10 gennaio nel punto vendita di acquisto.

Nello spettacolo, nato da un’idea dello stesso attore e Marco Massini, e scritto da Fabrizio Testini, Dario Vergassola e Giovanni Tamburrino, Siffredi si racconta "condividendo le proprie esperienze ed emozioni, cercando di accompagnare il pubblico in un mondo fatto di debolezze e virtù. Una riflessione attenta senza ipocrisie e tabù".