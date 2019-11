Esercito e scuola insieme per la memoria: gli studenti disegnano un monumento ai caduti

Palermo ospiterà la finale del progetto "Realizza il monumento", concorso di idee promosso dall’Esercito per il quale è stato chiesto agli studenti delle scuole superiori di riproporre in veste moderna il messaggio comunicativo delle opere alla Memoria, attraverso la realizzazione di bozzetti per un ipotetico monumento dedicato a tutti i "Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace".

L’evento finale del concorso avrà luogo l'11 novembre alle 12.30, nel foyer del Teatro Massimo, grazie alla collaborazione con il mondo scolastico, il Comune, e l’Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra.

Durante l’esposizione dei lavori che hanno superato le 9 finali provinciali, il si terrà lo spettacolo teatrale "L’Inno svelato" ideato e condotto da Michele D’Andrea. Si tratta di una chiacchierata sul “Canto degli Italiani”, prioritariamente destinata agli studenti delle scuole superiori che, a Palermo, ha già registrato un grande successo lo scorso 7 maggio, in occasione della festa dell’esercito.

Allo spettacolo, offerto dall’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra e realizzato con la collaborazione della Fondazione “Teatro Massimo” e dell’Esercito Italiano, sono invitati tutti gli studenti degli istituti d’istruzione superiore. L’appuntamento è per le 10.30 con ingresso gratuito.