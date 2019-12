Al Teatro Golden, Sicilia Cabaret speciale Natale

Dopo aver terminato le riprese del loro primo film, “Un pungo di amici”, in arrivo il prossimo marzo, i comici di Sicilia Cabaret, capitanati da Matranga e Minafò, tornano in teatro una serata a tema natalizio il 26 dicembre al Teatro Golden di Palermo: c’è Sicilia Cabaret Speciale Natale.

Uno show totalmente inedito interamente dedicato al Natale. In scena, insieme alla coppia di conduttori, tutto il cast di Sicilia Cabaret, da I 4 Gusti a I Respinti, passando per I Badaboom, Ivan Fiore, Stefano Piazza, Davide Tusa e tanti altri. Non mancherà la buona musica, con ospiti d’eccezione. Il 26 dicembre ci sarà Alessandra Salerno, voce siciliana d’eccezione, che ha conquistato il pubblico italiano con la sua partecipazione a The Voice nel 2015, dove ha stregato fin da subito la giuria cantando Creep dei RadioHead accompagnata dall’autoharp.

Lo spettacolo si sposterà poi a Marsala l’8 gennaio, al Teatro Impero, e il 15 gennaio a Messina, al Teatro Vittorio Emanuele. Un ottimo antipasto in attesa dell’avvio della nuova stagione di Sicilia Cabaret, che tornerà dal prossimo febbraio in teatro e su Antenna Sicilia.

Biglietti degli spettacoli a partire da 16,50 euro. Prevendite disponibili al Cinema Teatro Golden, su Ticketone, su Tickettando, nel Circuito Box Office e al Convento Cabaret.