Sicilia Cabaret speciale Natale raddoppia: la replica al Teatro Golden il 6 gennaio

I comici di Sicilia Cabaret, capitanati da Matranga e Minafò, tornano in teatro con una serata a tema natalizio. Visto il successo del 26 dicembre, lo spettacolo andrà in replica il 6 gennaio, sempre al Teatro Golden. Uno show totalmente inedito interamente dedicato al Natale. In scena, insieme alla coppia di conduttori, tutto il cast di Sicilia Cabaret, da I 4 Gusti a I Respinti, passando per I Badaboom, Ivan Fiore, Stefano Piazza, Davide Tusa e tanti altri. Non mancherà la buona musica, con ospiti d’eccezione.

Dopo la presenza, il 26 dicembre, di Alessandra Salerno, voce siciliana d’eccezione, che ha conquistato il pubblico italiano con la sua partecipazione a The Voice nel 2015, il 6 gennaio sarà il turno dei Jack & Starlighters, la band che da anni diverte il pubblico con una selezione di brani rock’n’roll e revival anni ’50, ’60, ’70.

Un ottimo antipasto in attesa dell’avvio della nuova stagione di Sicilia Cabaret, che tornerà dal prossimo febbraio in teatro e su Antenna Sicilia. Biglietti degli spettacoli a partire da 16,50 euro. Prevendite disponibili al Cinema Teatro Golden, su Ticketone, su Tickettando, nel Circuito Box Office e al Convento Cabaret.