Teatro delle Balate, la programmazione 2018/19

"Diciassette anni di associazione liberi teatri e 11 anni di teatro delle balate sono il bagaglio di esperienza, lo strumento, che ci portiamo dietro per affrontare questa nuova avventura. Si, sono stati anni difficili e probabilmente lo saranno ancora quelli a venire, ma noi continuiamo. La nostra rete di teatro indipendente condiviso, nato dalla necessità di riaffermare il teatro nel suo status originale ovvero un teatro nazional popolare come diceva Leo De Berardinis, scava in quell'interland culturale lontano dai circuiti ufficiali oramai indistinguibili, confusi fra loro, di teatro ON e teatro OFF, mischiati tra loro senza che ci sia più una reale differenza organica, anzi il contrario, per provare a riscrivere una nuova mappa culturale che rimetta il teatro, orfano di nome e di fatto, al centro dell’attenzione di un pubblico ignaro di giocare questa partita e probabilmente stanco di dover essere fruitore di un’offerta teatrale che nasce esclusivamente da conti, esclusivamente da numeri, percentuali, statistiche e altri parametri che piano piano sottraggono la vera essenza di un’arte che in quanto tale non può essere incasellata inscatolata in cliché da botteghino".

“Col Teatro Avanposto Numero Zero di Napoli (diretto da Egidio Carbone Lucifero) il Teatro delle Balate di Palermo (diretto da Dario Ferrari e Nina Lombardino), quest'anno, ha avviato diverse collaborazioni, coproduzioni e residenze. L'unione dei due teatri ha creato un ponte, sinergico e diretto, tra Sicilia e Campania, dando vita ad un nuovo indipendente soggetto teatrale. Due centri di produzione indipendenti uniti per condividere e far condividere".

La stagione andrà da novembre 2018 a maggio 2019. Spettacoli in matinèe per le scuole, serali e per i più piccoli, laboratori teatrali, proiezioni. 11 titoli, un laboratorio intensivo a cura di Egidio Carbone Lucifero “I Legami Costitutivi del Personaggio C” (Teatro Avanposto Numero Zero) e un laboratorio teatrale trimestrale gratuito a cura di Dario Ferrari e Nina Lombardino sul linguaggio moderno dell'attore (in seno a ballaroff 8ª edizione). Particolare attenzione poniamo sulle nuove produzioni coprodotte col Teatro Avanposto Numero Zero di Napoli, come Il Minotauro da DÜRRENMATT (con Dario Ferrari); “Notti Scaldatiane” con una Mise en espace di “Libro Notturno” ( con Egle Mazzamuto), PUPA E REGINA di Franco Scaldati (con Egle Mazzamuto e Nina Lombardino) e infine "ALSO SPRACH PETTENESSA” (con Emilio Massa)

Dal 23 al 24 novembre 2018 “KUCCECCE” & Liberiteatri (PA) Dal 29 al 30 novembre e 1 dicembre 2018 "ALSO SPRACH PETTENESSA" matinée turno scuole e ore 21 (Teatro Avanposto Numero Zero-NA_Liberiteatri PA-)) Dal 23 al 25 gennaio 2019 “EROI” matinée turno scuole, 24 e 25 matinée – turno scuole e ore 21 (BG) Dal 07 al 09 febbraio 2019 L'imperatrais Valentain matinée – turno scuole e 9 febbraio anche ore 17 (PA) Dal 15 al 16 febbraio 2019 “IN VIAGGIO CON RITA ATRIA E STEFANIA NOCE matinée – turno scuole e ore 21 (PA) Dal 7 al 8 marzo 2019 “MI ABBATTO E SONO FELICE/il monologo eco-sostenibile“ solo matinée – turno scuole (TO) Dal 21 al 24 marzo 2019 Laboratorio e proiezioni a cura di Egidio Carbone (Teatro Avanposto Numero Zero-NA) 28 marzo 2018 “Mesogeios – L’ultimo viaggio di Ulisse“ ore 21 (PA) Dal 04 al 05 aprile 2019 “DOVE LE STESSE MANI“ matinée – turno scuole e ore 21 (PA) Dal 29 al 30 aprile 2019 e dal 9 al 10 maggio 2019 “Il Minotauro“ turno scuole – e ore 21:00 (Liberiteatri PA-Teatro Avanposto Numero Zero-NA) Dal 16 al 17 maggio 2019 NOTTI SCALDATIANE/“LIBRO NOTTURNO” di Franco Scaldati (Teatro Avanposto Numero Zero-NA_Liberiteatri PA-) Dal 30 al 31 maggio 2019 ore 21 PUPA E REGINA di Franco Scaldati (Liberiteatri PA_Teatro Avanposto Numero Zero-NA) Costi Biglietti spettacoli serali: Intero € 10,00; Ridotto under 25 € 8,00; Scuole matinée €7,00 e €6,00; € 5,00; € 4,00; Spettacoli Bimbi biglietto unico € 5,00; Info, botteghino e prenotazioni: +39 347 9282697