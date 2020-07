Il Teatro Biondo cerca attrici e attori palermitani per una rassegna all'Orto Botanico che si svolgerà dal 18 al 26 luglio 2020. Si tratta di una rassegna di letture e monologhi dal titolo “Parola a Palermo - Sedici modi di raccontare e raccontarsi”. "Stiamo valutando - dicono dal Biondo - le proposte di attrici e attori palermitani che riguardino l’interpretazione di testi di qualunque genere (prosa, poesia, teatro di narrazione) e di qualunque epoca, editi o inediti, la cui interpretazione non superi i 30 minuti. Eventuali testi di autori tutelati dovranno essere già registrati in Siae al minimo della tassazione".

Le proposte dovranno essere inviate, corredate dalla biografia artistica dei candidati, alla mail parolaapalermo@teatrobiondo.it entro le ore 13.00 di martedì 14 luglio. Una commissione sceglierà 16 monologhi, che andranno in scena in diversi spazi dell’Orto Botanico dal 18 al 26 luglio, escluso lunedì 20, due al giorno rispettivamente alle ore 19.30 e alle ore 20.30. "Il Teatro Biondo di Palermo- si legge in una nota - si è impegnato a prolungare la propria attività estiva all’Orto Botanico anche per sostenere la categoria dei lavoratori dello spettacolo in questo difficile momento che sta attraversano il nostro paese".