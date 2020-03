Teatro Biondo online, per i bambini che restano a casa ecco le filastrocche antivirus

#Biondostreaming, l’iniziativa del Teatro Biondo di Palermo per condividere il teatro e la cultura attraverso il web, si arricchisce, a partire da domani, con un ciclo di quattro puntate nella categoria #BiondoBimbi. Il ciclo, realizzato in collaborazione con Moltivolti e Libero Gioco si chiama Pillole di resistenza: Chicca Cosentino leggerà filastrocche anti-virus, per intrattenere i bimbi costretti a restare in casa, spiegando loro in maniera divertente il difficile momento che stiamo vivendo. Le filastrocche si potranno seguire esclusivamente sulla pagina Facebook del Teatro da giovedì 19 a domenica 22 marzo a partire dalle 16.

Nel frattempo, tutti i giorni a partire dalle 16.00, prosegue sul canale YouTube del Biondo il programma #BiondoStreaming con nuove letture, racconti, poesie e musiche. Giovedì 19 Paolo Briguglia proporrà la seconda puntata della vera storia di Enaiatollah Akbari, bambino profugo afghano, tratta da Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda, cui farà seguito una lettura di Alessio Vassallo da Storia d’amore e di tenebra di Amos Oz.

Venerdì 20 sarà proposta la ripresa televisiva dello spettacolo Dieci storie proprio così scritto da Giulia Minoli ed Emanuela Giordano, che ha curato anche la regia. Lo spettacolo è nato dalle testimonianze delle vittime della mafia e dei rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni impegnate nella lotta alla criminalità.

Sabato 21 marzo, giornata mondiale della poesia, Pamela Villoresi leggerà i versi di Giacomo Leopardi nel corso di un recital dal titolo Odorata Ginestra, curato da Michele Di Martino con le musiche di Luciano Vavolo.

Ma il 21 marzo è anche la giornata dedicata alla memoria e all’impegno civile in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, pertanto sarà proposta anche la ripresa integrale dello spettacolo In mio onore di Elisa Parrinello, dedicato a Paolo Borsellino e a tutte le vittime di mafia: un’opera metaforica, che attraverso i linguaggi del teatro, della musica e della danza mette in scena il conflitto tra bene e male, lanciando un messaggio di pace, civiltà e coraggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Domenica 22, per il ciclo #BiondoBimbi, Francesco Scianna leggerà alcune fiabe di Esopo; a seguire, intorno alle 17.00, Lello Analfino dei Tinturia musicherà alcune fiabe popolari e canterà alcune canzoni del repertorio della band palermitana.