TDlab, il convegno sull’economia della cultura e dei saperi firmato dal Terziario Donna

Al via venerdì 26 ottobre l’edizione TDlab 2018 a Palermo, l’appuntamento annuale di Terziario Donna Confcommercio, che quest’anno dedica la parte pubblica di venerdi 26 ottobre ad un convegno sull’economia della cultura e dei saperi, che quest’anno dedica la parte pubblica ad un convegno sull’economia della cultura e dei saperi che si svolgerà nell’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo (via Maqueda 172), a partire dalle ore 10.

Un’occasione per un confronto tra mondo accademico, politico, istituzionale ed imprenditoriale su come la cultura, la storia, le tradizioni tipiche e le eccellenze delle nostre terre e delle nostre genti possano contribuire alla definizione di strategie per la competitività delle nostre imprese e del nostro Paese, trasformando il suo straordinario potenziale di bellezza in una risorsa strategica di sviluppo economico e sociale.

Saranno presentati i risultati di una ricerca di Confcommercio, in collaborazione con l’Istituto Format dal titolo “Le imprese delle donne. Territorio, cultura e innovazione delle imprese al femminile del terziario italiano”. Partecipano, tra gli altri, il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, la presidente di Terziario Donna Confcommercio, Patrizia Di Dio, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari e il grande stilista Brunello Cucinelli.

Il programma di venerdi 26 ottobre