"Le regine di Sicilia, una storiografia al femminile": tavola rotonda a Villa Zito

Lunedì 27 maggio alle ore 18, a Villa Zito in via della Libertà 52, si terrà la tavola rotonda "Le regine di Sicilia, una storiografia al femminile".

Vittoria Alliata intratterrà sulla discussa “Legge Salica” redatta in età carolingia, e rivista in epoche successive, secondo la quale «Nessuna terra (salica) può essere ereditata da una donna, ma tutta la terra spetta ai figli maschi». Emanuele Giarrizzo parlerà del ruolo politico di regine siciliane a partire dalla contessa Adelasia del Vasto degli Aleramici (1074-1118) madre di Ruggero II; è di Adelasia il più antico documento cartaceo d’Europa che si conserva all’Archivio Storico Comunale di Palermo. Proseguirà con Costanza d’Altavilla (1154-1198), madre di Federico II, e Bianca di Navarra (1387-1441), più nota come La regina Bianca.

Maria Antonietta Spadaro nel suo intervento amplierà il concetto di “regine” trattando 30 figure femminili che hanno lasciato un segno, tra arte, cultura e società, nella nostra isola, da Sofonisba Anguissola a Eleonora de Mora, da O’Tama Kiyohara a Franca Florio, da Maria Accascina a Gae Aulenti e tante altre. Margherita Cottone, nel suo ruolo di moderatrice degli interventi, presenterà Archivia l’associazione che ha l’obiettivo di sottrarre dall’ombra donne che hanno svolto importanti ruoli nella società.