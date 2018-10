Targa Florio, un amore senza fine: rombo di motori per la partenza da Palermo

A Palermo è di nuovo tempo di Targa Florio: l'appuntamento per gli appassionati di auto e motori è da giovedì 4 a domenica 7 ottobre. La leggendaria corsa automobilistca inizia con la cerimonia di partenza alle ore 18.30 da piazza Verdi, dove verrà allestito il Targa Florio Village.

Oltre 150 gli iscritti per decine di equipaggi in arrivo da tutti e cinque i continenti, dopo la partenza le automobili si allontaneranno proseguendo sulla via Maqueda per arrivare, l'indomani venerdì 5, nella provincia trapanese. Passando dalle saline il corteo raggiunge Marsala dove è organizzata una pausa alle Cantine Florio, l’itinerario del ritorno è verso Calatafimi attraversando Monreale per chiudere poi la giornata nuovamente a Palermo. Sabato 6 ottobre la Targa tornerà come ogni anno tra le strade del parco delle Madonie partendo naturalmente dalle storiche tribune e dai vecchi box di “Floriopoli”. Non manca il passaggio dal Comune di Cerda, dall’antica roccaforte di Caltavuturo in direzione di Castelbuono e le tappe di avvicinamento a Palermo tra le quali Cefalù. Domenica 7 ottobre la gara passa da Carini, toccando il castello medievale, da Isola delle Femmine e da Mondello per rientrare a Palermo passando dal Circuito della Favorita (che è stato percorso valido per la Targa Florio dal 1937 al 1940). La premiazione, prevista per domenica, è alle 15.30 al Targa Florio Village ai piedi del Teatro Massimo.