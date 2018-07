Tango Fest Palermo, allo Spasimo le Milongas con tangueri da 40 paesi di tutto il mondo

Milongas, lezioni e workshop. Tangueri di tutto il mondo a Palermo per la terza edizione del “Tango Fest”, in programma dal 26 al 29 luglio tra lo scenario del complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo e l’Hotel San Paolo Palace, per ballare fino all’alba. Il 25 la serata pre-festival alle 21, alle “Terrazze Martini” del mercato Excelsior di via Cavour.

Organizzato da Cialoma Eventi e patrocinato da Confartigianato Turismo e Spettacolo, il Tango Fest ogni anno richiama tangueri ed appassionati da tutto il mondo. Le iscrizioni, aperte già lo scorso mese, sono arrivate a pioggia da 40 paesi tra Europa, Stati Uniti, America del sud, Africa e Australia, e si contano già circa 500 partecipanti al giorno. Protagonisti, nelle quattro giornate, tre coppie di ballerini di fama mondiale: gli argentini Octavio Fernandez e Soledad Larretapia, i croati Maja Petrovic e Marko Miljevic e la coppia Italo-Francese composta da Gianpiero Galdi e Maria Filali. Proprio ai maestri stranieri sono affidati i workshop, durante le ore pomeridiane. Ad ogni serata danzante, inoltre, durante le Milongas, si esibiranno in veri e propri show per conquistare il cuore di tutti i ballerini.

TangoFest Palermo nasce dall’idea di riproporre un format, realizzato da circa 15 anni nelle più importanti capitali e città d’Europa. Un vero raduno per appassionati del genere “Tangueri”, catalizzati nel parteciparvi per incontrare e ballare con danzatori di tango argentino provenienti da ogni parte del mondo e ancora, per goderne e visitare la città in cui si svolge questa manifestazione. La direzione artistica dell’evento anche quest’anno è affidata alla ballerina palermitana di tango argentino, Marianna Cangialosi e a Davide Morici, presidente di Cialoma Eventi.

Fiore all’occhiello del festival, è lo spettacolo di tango argentino in calendario per venerdì sera, alle ore 21, allo Spasimo, “Cammino - Ascolto - Tango”. Prima internazionale della compagnia “Tangere” diretta dal maestro e ballerino Gianpiero Galdi, con la partecipazione della ballerina parigina di fama mondiale, Maria Filali. Quindici i ballerini, tra cui anche Piotr Roemer, Ewa Wojtkiewicz, Lorena Tarantino, Vincenzo Bisogno, Domenico Benvenuto e Rachele Morelli. Previsto anche l’intervento straordinario di altre coppie di ballerini italiani e stranieri. Lo spettacolo sarà accompagnato dal “Trio MalaJunta de Los Pebetes”, con Roberto De Prisco al pianoforte, Luca De Prisco alla fisarmonica, Mariacarmela Li Pizzi al violino e la splendida voce di Antonella Marletta. L’esibizione sarà aperta alla città. Il ticket ha un costo di 10 euro.

Al Tango Fest Palermo, non mancheranno neppure piccole curiosità. Sarà presente, ad esempio, Lorenzo Dini, massaggiatore professionista, in arrivo da Firenze, per dare sollievo ai piedi stanchi e provati dalle intere notti trascorse a danzare. L’evento verrà inaugurato con un’anteprima mercoledì 25 luglio alle “Terrazze Martini” del mercato Excelsior di via Cavour a Palermo, alle 21. Un appuntamento per scaldare le “scarpette” sulle selezioni musicali del Tdj Claudio Salemme. Il TangoFest è inserito nel calendario degli eventi organizzati in occasione di Palermo Capitale della cultura 2018.