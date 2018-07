Sensualità e passione con "Tangere", all'Hotel San Paolo si balla fino all’alba

Chi l’avrebbe mai detto che da X Factor sarebbero poi approdati allo Spasimo per il "Tango Fest Palermo"? Oggi toccherà proprio agli Streets Chords incantare gli oltre 500 tangueri con le loro cortine live. Per la milonga pomeridiana, dalle 16,30 alle 21,30, le selezioni musicali sono affidate al Tdf Sergio Piscitello, mentre gli Streets Chords in due distinti momenti - alle 19 e alle 20 - canteranno a cappella.

I cinque giovani componenti della band, diventata famosa grazie a "X Factor" nel 2015, hanno fatto della loro origine multietnica un trampolino e una metafora della fusione musicale delle loro voci. Le performance riescono ad essere trascinanti e coinvolgenti, attraverso arrangiamenti musicalmente attuali e scelte che vanno incontro alle ultime tendenze del mercato discografico, con un occhio ai grandi classici della tradizione internazionale.

Oggi è il penultimo giorno del "Tango Fest Palermo", organizzato da Cialoma Eventi e patrocinato da Confartigianato Turismo e Spettacolo e dall’ambasciata Argentina in Italia. Anche oggi i tangueri, provenienti da Europa, Stati Uniti, America del sud, Africa e Australia, saranno impegnati nelle milonghe fino alle 6 del mattino. Dopo le 21,30, infatti, al termine dell’appuntamento allo Spasimo, tutti all’Hotel San Paolo per continuare a ballare fino all’alba con musica a cura di Ilias Selalmazidis.

Previste due esibizioni dei maestri. Il primo show sarà firmato da Maria Filali e Gianpiero Galdi. Il secondo, invece, vedrà protagonisti Soledad Larretapia e Octavio Fernandez. Ieri sera allo Spasimo, in un cielo rosso come non mai grazie all’eclissi di luna, si è esibita la compagnia "Tangere", con lo spettacolo "Cammino, ascolto, tango". Un trionfo di pubblico per la loro prima internazionale, accompagnata dal "Trio MalaJunta de Los Pebetes", con Roberto De Prisco (pianoforte), Luca De Prisco (fisarmonica), Mariacarmela Li Pizzi (violino) e Antonella Marletta (voce).