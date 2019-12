"Sys": rassegna di musica elettronica dal 26 al 29 dicembre nel centro storico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

SYS è una rassegna presente a Palermo dal 2015, un evento che rende la città teatro d'avanguardia delle proposte culturali attive nel contesto italiano ed europeo. SYS è veicolo di interscambio tra lo scenario artistico culturale locale e internazionale, in grado di promuovere i talenti siciliani all'estero e di far conoscere il meglio del panorama musicale in Sicilia. È un progetto che fa parte del percorso di rinascita che negli ultimi anni sta positivamente coinvolgendo Palermo e i Palermitani di ogni generazione. La rassegna SYS vuole contribuire al processo di rivitalizzazione della città, rinvigorendo i meccanismi sociali, culturali ed economici di Palermo, rendendo la città cuore pulsante dei linguaggi della musica e delle sue contaminazioni artistiche.

Quest'anno SYS diventa intimo, un boutique festival tra le strade della città ossia una rassegna con una proposta artistica ricercata e caratterizzata da venue con capienze limitate. SYS è stata meta di appassionati e curiosi di tutta la Sicilia negli scorsi anni e non solo. Una rivelante percentuale di turisti provenienti da tutta l'Europa ha preso parte alla rassegna. Il network in centro storico, costituito da live stage e l'alternarsi di tanti artisti ai nostri party, creerà un fermento musicale giovane e innovativo. Main Artist: Budino: Bresciana di origini, berlinese di adozione, Budino è resident di Cocktail D’Amore, locale notturno di Berlino. Chima Hiro: Da Lisbona con furore, Chima Hiro è una selector di Radio Quantica, da poco barcata anche sulle frequenze di Boiler Room. Tagliabue: Based in Milano, conosciuto per i suoi long set, dj per BUKA Milano, da poco uscito su Cosmica con il suo EP “Afro Spazio” su Cosmica.

Laura Agnusdei: Dopo la sua esperienza nei Julie's Haircut, Laura Agnusdei è pronta a presentare il suo nuovo progetto elettronico con il suo sax. Dal 2016 ha calcato il palco di numerosi festival e tra i quali Rewire (NL) e EYE Museum (NL). Nicolas Gaunin: Artista veneto del collettivo ArteTetra con la quale ha recentemente pubblicato il suo ultimo lavoro “Noa Noa Noa”. Sarà ospite della rassegna con il suo live set fatto di sample e loop tribali. NTNTN: Angelo Sicurella propone il suo side project elettronico alla Chiesa di Sant’Andrea degli Amalfitani. Musica elettronica, ha realizzato musica per documentari e spettacoli di danza e teatro, attualmente è voce electro degli Omosumo, band palermitana arrivata al terzo album.

RADIO BANDA LARGA: La radio sarà presente nella rassegna con un radio stage nella sede di Tip Off, in discesa dei giudici. Le frequenze della webradio torinese ospiteranno il 27 e il 28 dicembre il meglio della scena locale. “Tutti possono fare radio anche i dj” Banda Larga porta oggi avanti un concetto di radio web intesa come strumento sociale di diffusione culturale: esprimere se stessi a livello individuale e collettivo tramite la radio, in equilibrio tra rete e mondo fisico, è una via per diventare cittadini consapevoli e attivi. Night Walk & Breakfast Club: La notte del 28 dal Camus, insieme a Buongiorno Notte, partirà una visita notturna guidata che culminerà sulle terrazze dell’Ibis Style Hotel – Palermo President. Lì ad aspettarli il Breakfast Club di SYS: una colazione sonorizzata da una performance live di Alessandro De Rosalia. VENUES: Tipi OFF/ St'orto| Chiesa di Sant'Andrea degli Amalfitani| Camus| Ibis Style Hotel Programma: http://bit.ly/2RT5Q94