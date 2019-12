Arrivano Babbo Natale e i supereroi, festa all'ospedale dei bambini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Anche quest'anno l'associazione Il Genio di Palermo, con la collaborazione dell'associazione di volontariato Panagiotis, organizzano una festa natalizia all'Ospedale dei Bambini. "I Supereroi del Natale 2019" sbarcheranno al Di Cristina sabato 21 dicembre dalle 9 fino alle 14.

Ad allietare i piccoli ospiti dell'azienda ospedaliera anche la bellissima voce della cantante Claudia Sala. Inoltre i piccoli pazienti giocheranno e saranno intrattenuti in divertenti giochi dall'agenzia di animazione "Che Festa", dai volontari della rete solidale "Insieme per i Clochard" e dal Dj Pippo Lo Coco. Alla fine della festa Babbo Natale insieme ai Supereroi, doneranno panettoncini offerti dal "Banco delle Opere di Carità", giocattolini offerti da "Automobile Club Palermo" e cioccolatini offerti da "Motostaffette Sicilia". Fin da giovedì 19 e venerdì 20 dicembre, dalle 9 alle 12, i bambini saranno coinvolti in un laboratorio didattico, seguiti dai volontari della Rete Solidale e saranno proprio loro gli autori degli addobbi di un albero di Natale donato dalle Associazioni organizzatrici, posto nella sala d'ingresso dell'ospedale.