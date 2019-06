Super apericena con i ragazzi di "Teniamoci per mano onlus"

Sabato 29 giugno i ragazzi dell'associazione Teniamoci per Mano Onlus vi aspettano per una Super apericena presso il locale La Masa 54.

Insieme parleremo della Clownterapia e rideremo insieme praticando Yoga della risata. Ospite della serata Rodolfo Matto , autore del libro "Rido dunque sono". Prenota prima possibile. Rimangono pochi posti. Ti aspettiamo!



Chi siamo noi dell'associazione Teniamoci per Mano Onlus?

Siamo dei clown dottori che dal 2010 ci prendiamo cura dei bambini, delle famiglie e degli anziani sofferenti in reparti pediatrici, case famiglia e case di riposo. Insieme a loro combattiamo la malattia, il dolore e la paura con l’effetto benefico del ridere, della fantasia e delle emozioni positive, capaci di migliorare la salute ed aiutare ad affrontare il futuro con ottimismo. La nostra missione è diffondere l’allegria, portare gioia lì dove c’è dolore, paura e solitudine.

Gallery