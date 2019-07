Tramonto e musica lounge per il Sunset Sicily Fest, all’iClub di Terrasini

Davanti a uno dei più bei tramonti di Sicilia, quello dell'IClub di Terrasini a Cala Rossa, si celebra il Sunset Sicily Fest, festival di musica lounge con artisti di fama nazionale e internazionale che si ripeterà ogni domenica, fino al 4 agosto, dalle 19 e cioè all'ora del tramonto. Domenica 7 luglio, sarà alla consolle Marco Fullone di Radio Monte Carlo, ingresso libero da piazza Terzo Millennio, sul lungomare Peppino Impastato.



L'idea del Sunset Sicily Fest è nata dall'organizzatore di eventi palermitano Daniele Di Gregoli, della società di produzione D&C Management ed è stata ispirata proprio dall’iClub, una terrazza sul mare che domina la brulla scogliera rossastra di Terrasini, realizzata da Pietro Passalacqua, imprenditore innamorato del suo paese e del suo mare blu, insieme ad alcuni soci.

Chi è Marco Fullone

Marco Fullone che si esibirà sul palco del Sunset Sicily Fest la prossima domenica 7 luglio dalle ore 19,00 è un programmatore musicale di Radio Monte Carlo e direttore artistico di Radio Monte Carlo 2. Consulente musicale e sound designer di eventi, sfilate, installazioni, si distingue per la sua personalità sobria ed elegante.

Gli altri appuntamenti in programma per il Sunset Sicily Fest

All'iClub, sembra di stare sul ponte di una nave e si può osservare il sole che trova il suo sipario naturale nell'orizzonte, per scomparire come se il cielo lo volesse ingoiare, senza ostacoli alla vista, solo una immensa distesa blu. Un quadro simile è completato da una rassegna di musica lounge al tramonto, il Sunset Sicily Fest, che vedrà alternarsi nomi noti.



Tra i prossimi appuntamenti domenica 14 luglio Valentina Sartorio di Milano, il 21 luglio, Massimiliano Troiani di Radio Capital, il 28 luglio Stefano Capasso di Radio Ibiza Web e chiusura in grande per i trentenni, quarantenni e cinquantenni che sono cresciuti a Palermo, la coppia Roberto Nicastro & Marcello Leone, il 04 agosto.

