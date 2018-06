Sundays festival: musica, sport e natura sul lago di Caccamo

Dove si terrà? Sundays Festival avrà luogo sulle rive del Lago di Caccamo, una location mozzafiato a pochi chilometri da Palermo, incastonata tra le montagne e il magnifico Castello Medievale di Caccamo, fiore all’occhiello del patrimonio artistico siciliano. Quando? Sundays Festival si svolgerà dal 21 al 22 luglio (weekend) per una due giorni all’insegna della buona musica e del divertimento. (Link Utili: https://www.facebook.com/sundaysfestival/ https://www.instagram.com/sundaysfestival/)

La location

Il Sundays Festival sarà un evento che consentirà agli amanti della musica e della natura di trascorrere 2 giorni all'insegna del relax, immersi in una location unica: il Rosamarina Lake. Natura incontaminata, una line up accuratamente selezionata da esperti direttori artistici, un’area camping attrezzata e la possibilità di praticare sport acquatici. Il Sundays Festival sarà un vero e proprio evento culturale pensato per offrire un’esperienza indimenticabile. Rosamarina Lake (http://www.rosamarinalake.com); è una struttura polifunzionale ma anche un centro nautico che offre una vasta gamma di servizi e di infrastrutture ricettive come: area campeggio attrezzata, servizi di ristorazione, piscina, area giochi e anfiteatro.

Proposta artistica: line up

Elettronica, indie rock, hiphop: una line up accuratamente selezionata in questi mesi dalla direzione artistica del Sundays Festival, composta da dj nazionali ed internazionali, artisti di punta del panorama della new wave musicale italiana e soprattutto di band e performer Made In Sicily. La direzione artistica del festival è stata coadiuvata dallo staff di Mercuryo Web Agency (www.mercuryo.it) che ha curato anche la comunicazione di Sundays Festival e da Blogstermind.org, webzine di riferimento per gli amanti dell’indie music italiana. Gli artisti che si esibiranno nei due stage sono: STAGE ELETTRONICA: Super Flu, Boris Dlugosch, Unrazze, Wared, Laura De Greef, Luca Marano, Daniele Travali e diversi altri dj del panorama della musica elettronica nazionale e della regione. STAGE INDIE: Cimini, Lemandorle, La Municipàl, I Giocattoli, Meli, The Heron Temple, Agnello, Era Serenase, Nevro, Erika. Il roster degli artisti e delle band che si esibiranno su questo palco è ricco di novità e di talenti. Un’occasione unica per far conoscere nuovi e ambiziosi progetti musicali provenienti da tutta Italia. Altri interessanti annunci sono previsti nel corso di questi mesi.

Camping e attività sportive

Durante la due giorni di Sundays Festival, gli ospiti potranno soggiornare all’interno dell’area camping messa a disposizione da Rosamarina Lake dove si potranno praticare sport acquatici come: canoa, catamarano, sci nautico, windsurf, barca a vela e pedalò. All’interno dell’area camping si potrà usufruire anche del comfort delle Tende Luxury disponibili sotto previa prenotazione. Il Sundays Festival è anche un luogo dove poter scambiare idee e progetti. Verranno organizzati dei dibattiti durante le ore diurne che saranno moderati da esperti del settore turistico, imprenditoriale e sociale.

Come raggiungerci

La collaborazione con Trenitalia La location si trova a pochi chilometri da Termini Imerese la cui stazione ferroviaria rappresenta uno snodo cruciale delle rotte ferroviarie della regione. Una volta giunti alla stazione di Termini Imerese, ci sarà una navetta gratuita che porterà gli ospiti nel cuore dell’evento in pochissimi minuti. Sundays Festival potrà contare sulla collaborazione con Trenitalia. Grazie a questa preziosa partnership gli ospiti potranno usufruire di uno sconto del 10% sulle attività sportive del centro nautico del Rosamarina Lake.

Dove acquistare i biglietti

Per acquistare i tickets, è disponibile un’apposita sezione del sito del Sundays Festival (https://www.sundaysfestival.com/tickets) dove troverete una panoramica dei pacchetti disponibili con prezzi annessi. Consigliamo di consultare periodicamente i canali social dell’evento per conoscere sconti e offerte sul prezzo d’acquisto dei biglietti da qui fino a luglio. Attraverso questo link puoi consultare la lista dei BoxOffice in partnership con Sundays Festival: http://www.ctbox.it/C2/Content.aspx/Punti_Vendita/. SIAMO NEL CIRCUITO DI 18 APP! Hai compiuto 18 anni e vuoi festeggiare la fine della scuola con i tuoi amici di sempre? Sappi che Sundays Festival fa parte del circuito 18 APP, potrai quindi utilizzare i tuoi crediti per l’acquisto del nostro biglietto accedendo a http://www.liveticket.it/sundaysfestival. CONTATTI info@sundaysfestival.com Marketing & Comunicazione

Salvatore Giannavola 3206028825

Project Manager Andrea Gervasi 3277308095

Gallery