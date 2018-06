Migranti, diritti umani, democrazia: al via la summer school dell'Università

Lunedì 11 giugno prenderà avvio la 12esima edizione della Summer School “Migrants, Human Rights, Democracy”, promossa dal Dipartimento Scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione (Università di Palermo).

Realizzata in collaborazione con il Cambridge Centre for Applied Research in Human Trafficking, la Summer School prevede la partecipazione di 45 corsisti provenienti da Europa e USA, Afghanistan, Libano, Somalia, Argentina, Palestina, Nigeria, Norvegia, Sud Corea, nonché di una delegazione ganese. I temi e le attività laboratoriali verteranno tutti sul focus delle migrazioni forzate e delle varie forme di violazione dei diritti umani.

Tra gli speaker, Zenaide Gatelli, funzionaria ONU in Somalia, esperta di disarmo e missioni di peacekeeping, Fabio Sanfilippo, giornalista di Radio Rai 1, ASI - Agenzia Spaziale Italiana, Mediterranean Hope (Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia), CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta) che coordinerà, insieme alla Guardia Costiera e alla Capitaneria di Porto di Palermo, una simulazione di ricerca e salvataggio di migranti in mare.

La Summer School, infine, si arricchisce della lezione all’aperto su confinamenti urbani e campi ghetto “zingari” tenuta da Elisabetta Di Giovanni, docente di antropologia di Unipa, presso il campo della Favorita dove, a tutt’oggi, risiedono circa 100 rom palermitani in emergenza abitativa, che offriranno un coffee break ai corsisti.