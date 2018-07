Summer Basket Tour, lo sport è di casa al centro commerciale Conca d'Oro

Giovedì 12 e venerdì 13 luglio al centro commerciale di via Lanza di Scalea arriva la XXIX edizione del #summerbasket tour. Oltre 60 tappe in tutta Italia per il tradizionale circuito “3 contro 3” organizzato dalla Uisp (Unione italiana sport per tutti).

Si comincia giovedì 12 luglio, alle ore 15, e si finisce venerdì 13. I team saranno divisi nelle seguenti categorie: Open maschili, Open femminili, Under 18 maschili, categoria unica Under 15 e under 14, categoria unica esordienti Under 13. I vincitori nelle Open e Under 18 si qualificheranno per le finali nazionali di Pesaro, dal 21 al 23 luglio. Sarà possibile assistere alle sfide e divertirsi a gareggiare assieme ad amici e appassionati. Per informazioni e iscrizioni: Uisp, via Roma (Palermo).