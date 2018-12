"Sua eccellenza è servita" al Teatro Sant’Eugenio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Arriva al Teatro Sant’Eugenio di Palermo, dall’11 al 13 gennaio 2019, “Sua Eccellenza è Servita” il testo di Patrizio Pacioni e Salvatore Buccafusca diretto da Giancarlo Fares, già rappresentato con successo ad Acquapendente e a Roma. In scena Antonio Conte, Salvatore Buccafusca, Mimma Lovoi, Marco Blanchi, Donato Altomare e Viviana Simone “Sappiamo quello che siamo ma non sappiamo quello che potremmo essere”. Amleto, Atto IV, scena III. Di queste parole è ricamata la veste che “Sua Eccellenza è Servita” indossa davanti al pubblico. Una veste che cerca di (s)mascherare il gioco del teatro, quello che si spinge ai limiti del surreale per poi trovare compimento in un epilogo drammaticamente odierno.

Le atmosfere, tanto divertenti quanto sinistre, supportano con un equilibrio perfetto l'interpretazione degli attori che, scena dopo scena, con ironia e leggerezza, creano e posizionano tanti pezzi di un puzzle che solo alla fine assumerà la sua forma completa e leggibile. La falsità, l’arrivismo, l’amore strumentalizzato, i rapporti virtuali, sono i fili che muovono sulla scena i personaggi di questa pièce, fino a ridurli allo stremo delle loro capacità di azione. Ed è qui che in loro soccorso giunge il gioco del metateatro, è qui che il sottile confine tra attore e personaggio viene valicato con l’intento di ricordarci che dietro ogni maschera c’è sempre un uomo che la indossa, che dietro l’apparenza c’è sempre una sostanza (spesso diversa) che possiamo scegliere di scoprire e far vivere. Sua eccellenza è servita scritto da Patrizio Pacioni e Salvatore Buccafusca con Antonio Conte, Salvatore Buccafusca, Mimma Lovoi, Marco Blanchi, Donato Altomare e Viviana Simone regia Giancarlo Fares Scene di Fabiana Di Marco Costumi di Veronica Iozzi Aiuto Regia Viviana Simone Musiche di Massimiliano Pace Associazione Le Ombre di Platone ETF (associazioneleombrediplatone@gmail.com) Ufficio stampa: La Penna Digitale (lapennadigitale@tiscali.it) 11 e 12 gennaio ore 21 13 gennaio ore 18 Info e prenotazioni: Teatro Sant’Eugenio Piazza Europa, 39/41 – tel. 091 6714940