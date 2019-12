Studi per Nico Marino, la nona edizione è di casa a Cefalù

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Arte e storia delle Madonie. Studi per Nico Marino, IX edizione. Cefalù (PA), Sede della ProLoco, via Carbonari 30 Lunedì 23 dicembre 2019, ore 14:30.

L’Associazione Culturale “Nico Marino” è lieta di presentare la nona edizione delle giornate “Arte e Storia delle Madonie. Studi per Nico Marino”. Le sessioni si terranno lunedì 23 dicembre 2019 a Cefalù (PA), gentilmente ospitate presso la sede della ProLoco, in via Carbonari 30, a partire dalle ore 14:30.

La manifestazione intende ricordare la figura di Nico Marino, attore e studioso di storia locale (Cefalù, 1948-2010), promuovendo ricerche, incontri e pubblicazioni incentrati sull’arte e la storia di Cefalù e del comprensorio delle Madonie.

All’edizione di quest’anno parteciperanno gli studiosi: Salvatore Mantia, Santa Aloisio, Amedeo Tullio, Claudio Gino Li Chiavi, Arturo Anzelmo, Rosario Termotto. Coordinerà l’incontro: Rosario Termotto.

Nel corso della manifestazione verrà presentato il volume contenente gli atti della settima e ottava edizione delle giornate di studio (edizioni 2017-2018), curato da Gabriele Marino e Rosario Termotto. Sarà inoltre possibile iscriversi all’Associazione.