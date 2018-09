Street workout, sport dal Politeama alle piazze Verdi e Bellini a ritmo di musica

Torna lo Street Workout per un pomeriggio di sport, arte e tanto sano divertimento. Il Team Palermo lo proporrà domenica 30 settembre con una formula diversa dal solito che darà modo di provare e confrontarsi con delle nuove discipline. In ognuna delle tre piazze coinvolte - piazza Verdi, piazza Bellini e piazza Politeama - i partecipanti potranno scegliere la disciplina che dovrà fare da colonna sonora al loro pomeriggio, sintonizzandosi con le cuffie in dotazione sul canale del caraibico, su quello del funzionale o sulle frequenze del fitness musicale.

Al momento della registrazione, dalle 17 alle 18 di domenica 30, in via Generale Magliocco, davanti H&M, si riceveranno - inclusi nei 15 € della quota di partecipazione - anche lo zainetto con la cuffia in noleggio, l’acqua, l’integratore e alcuni gadget o sconti offerti da alcuni sponsor. Una bella sinergia di realtà che, unite, dà la forza per proporre e realizzare una manifestazione che guarda a quel benessere che passa attraverso lo sport e la cultura. Non a caso lo Street Workout Palermo di domenica 30 settembre è una delle iniziative del cartellone di Palermo Capitale della Cultura 2018.

Sinergia che appartiene anche e soprattutto ai trainer di provata esperienza che guideranno i partecipanti e che, oltre a Jolanda Piscitello, saranno Gabriele Zummo, Lorenzo Padalino, Claudio M. Bentivenga, Piero Fontana e Pietro D’Angelo. Con loro, alle 18, si partirà prendendo pacificamente possesso della città a ritmo di musica. Si proseguirà alla volta di piazza Verdi, quindi si raggiungerà Piazza Bellini e poi Piazza Politeama, tornando da dove si è partiti per consegnare le cuffie e darsi appuntamento a un altro evento.