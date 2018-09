Open day fitness, una giornata di preparazione per lo street workout tra sport e monumenti

Open Day Fitness sabato 22 settembre da “Tecnica Sport” in vista dello Street Workout Palermo di domenica 30, giornata tra sport e monumenti, inserita nel calendario di “Palermo Capitale della Cultura”.

Open Day Fitness dalle 10.30 alle 12 e dalle 17 alle 18.30 di sabato 22 settembre da Tecnica Sport, in via Aquileia 38, per provare le discipline che si potranno sperimetare durante il prossimo Street Workout, in programma in tre piazze palermitane - piazza Verdi, piazza Bellini e piazza Politeama - domenica 30 settembre per un pomeriggio di sport e di sano divertimento, ammirando al contempo il nostro patrimonio artistico e culturale. Ad accogliere, sabato prossimo, coloro che decideranno di sperimentarsi in questa esperienza sarà Jolanda Piscitello, uno dei 6 trainer del Team Palermo - Gabriele Zummo, Lorenzo Padalino, Claudio M. Bentivenga, Piero Fontana e Pietro D’Angelo - che il 30 settembre terranno il ritmo dando vita a un evento al quale non rinunciano a esserci sempre più persone.

La quota di partecipazione al prossimo Street Workout sarà di 15 € e consentirà di ricevere anche lo zainetto con la cuffia in noleggio, l’acqua, l’integratore e alcuni gadget o sconti. Una bella sinergia di realtà che, unite, darà la forza per proporre e realizzare una manifestazione che guarda a quel benessere che passa attraverso lo sport e la cultura. Non a caso lo Street Workout di domenica 30 settembre è una delle iniziative del cartellone di Palermo Capitale della Cultura 2018.