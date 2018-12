I monumenti del centro città diventano "palestra": torna lo Street Workout Christmas

Un'invasione pacifica a suon di musica, un modo certamente alternativo per festeggiare il Natale. E' lo Street Workout Christmas Palermo. Sabato pomeriggio centinaia di appassionati di fitness attraverseranno il centro città facendolo diventare una vera e propria palestra. "Armati" di cuffia, con la quale i trainer daranno le istruzioni, partiranno dal Politeama. Tre le soste previste: al Massimo, in piazza Bellini e davanti alla Cattedrale. E a ogni stop, un'esibizione diversa: dal funzionale al caraibico, dall'olistico alla zumba, dalla functional boxe al fitness musicale.

E al Massimo lo sport lascerà spazio alla musica con l'esibizione dell'artista palermitana Giulia Di Stefano, che intonerà l'Hallelujah.

"Sarà come sempre una grande festa - spiega Jolanda Piscitello, organizzatrice dell'evento con il marito Alessandro Butera - un modo per dire a tutti: 'Fermatevi un attimo e dedicatevi del tempo, fatevi del bene'. Con lo Street Workout uniamo la passione per lo sport a quello per la nostra città, perchè ci alleniamo davanti a monumenti che tolgono il fiato".

Una "festa" aperta a tutti, senza limiti di età. Sono previste anche attività per i più piccoli. I partecipanti sono dotati di cuffie wireless attraverso le quali ascoltare la musica e le indicazioni dei trainer, senza che il "rumore" invada la città.