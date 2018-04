Festa di Primavera tra sport e cultura: alla scoperta dei monumenti con lo street workout

A Palermo sarà Street Workout domenica 8 aprile in occasione della Festa di Primavera. Si partirà alle 10 da via Libertà, altezza Piazza Croci, per arrivare al Parco Uditore dove si potrà partecipare a delle brevi lezioni di diverse discipline.

Un format che sta invadendo l’Italia e che anche in Sicilia sta prendendo sempre più piede. È lo Street Workout, disciplina sportiva praticata tra le bellezze storiche e architettoniche palermitane, il cui obiettivo è valorizzare la parte monumentale di ciascun territorio attraverso una sana attività itinerante di fitness. Si tratta di un percorso rigorosamente all’aperto, preventivamente concordato e autorizzato, tra le vie, le piazze e i monumenti della città, dove i partecipanti verranno dotati di cuffie wireless attraverso le quali ascolteranno le indicazioni dei trainer esperti e qualificati. Organizzato da Street Event di Alessandro Butera e Jolanda Piscitello, partner per Palermo e provincia, all’evento di domenica prossima si può partecipare prenotandosi online.