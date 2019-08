Cinisi StreetOut festival, al via la prima edizione del festival degli artisti di strada

Due giorni all'insegna dell'arte e degli artisti di strada. A Cinisi, in corso Umberto, il 27 e il 28 agosto prende vita la prima edizione del "Cinisi StreetOut Festival".

Programma

Martedì 27 agosto alle 21 appuntamento con Circo Zoè in "Naufragata", Mr Barnaba in "Valigia", Samaki in "Ragazza Confusa" e Robbie and the Shakers in "Rockabilly".

Mercoledì 28 agosto sempre alle 21 in corso Umberto si balla e ci si diverte con la Kimolia Street Band. Seguono i Fratelli La Strada in "Mollie and Vanilla", i Duo Più o Meno con "Coppia scoppiata", Peppino Marabita in "Malleabile" e per finire Alex Russo in "Semplicemente Alex".