Street Food Fest a Termini Imerese, i sapori del cibo da strada in una notte bianca

Eurospar sceglie di essere protagonista alla Notte Bianca di Termini Imerese sabato 28 luglio. A partire dalle 20:30 il piazzale esterno del supermercato Eurospar si animerà con l’imperdibile “Street Food Fest” sotto le stelle, l’evento dell’estate dedicato alle eccellenze e ai sapori del variegato mondo del cibo di strada.

Lo Street Food è davvero la mania del momento, ma l’ingrediente “segreto” per soddisfare tutti i palati è la qualità! Eurospar è da sempre portabandiera del buon cibo, con tutta l’attenzione per le migliori materie prime e per le specialità più richieste. Un viaggio del gusto attraverso le specialità siciliane dal dolce al salato. Cosa si può gustare? Carne alla griglia, Pizza, Cannoli, panini con milza, panini con panelle ecc. A far da cornice alla ricca proposta gastronomica dello “Street Food Fest” tanta musica, stand espositivo, uno spazio dedicato allo show cooking e approfondimento culinario …e tanto divertimento! I ticket per le degustazioni, oltre che sul posto, si possono acquistare anche presso il box informazioni del supermercato Eurospar durante tutta la settimana. Il ticket comprende ben 3 consumazioni utilizzabili nei vari stand.