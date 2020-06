Street art tour 3.0 alla Kalsa: alla scoperta di murales, tradizione e leggende

Il Tour di giorno 27 giugno è andato sold out velocemente ed è per questo che abbiamo deciso di proporvi un'altra domenica in nostra compagnia con il nostro Street Art Tour 3.0 alla Kalsa.

Vi aspettiamo quindi per il nostro nuovissimo Street Art Tour 3.0 alla Kalsa nel totale rispetto delle regole che il periodo ci impone. Gireremo, muniti di mascherine e tanti sorrisi, tra le vie più nascoste del quartiere storico della Kalsa. Una passeggiata all'insegna della scoperta di un altro pezzetto della città tra street art, tradizione e leggende che popolano la cultura della nostra amata Palermo.

Durante questo nuovo tour infatti si indagherà la cultura urbana contemporanea ma anche le antiche leggende e storie di strada. La passeggiata si svolge interamente a piedi e ha una durata di circa 2 ore e 30 minuti.

Punto d'incontro: Chiesa di Santa Maria della Catena (Piazza Marina)

Punto d'arrivo: Porticciolo Sant'Erasmo

La prenotazione è obbligatoria e può avvenire tramite un messaggio privato di Facebook o attraverso una mail al nostro indirizzo alternativetourspalermo@gmail.com. Il tour si svolgerà con un massimo di 12 persone. Per ulteriore sicurezza chiediamo ai nostri turisti di munirsi di mascherina da usare durante tutta la durata del tour. La prenotazione è obbligatoria. Per qualsiasi domanda o curiosità scriveteci su Facebook o inviateci una mail all'indirizzo alternativetourspalermo@gmail.com. Costo 10 euro a persona.