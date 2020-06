Kalsa, si ritorna a passeggiare per la città: un tour alla scoperta della street art 3.0

Dopo un lungo periodo di pausa ritorniamo più cariche che mai. Il lockdown è stato per tutti un momento di riflessione e noi abbiamo deciso di concentrarci su ciò che ci circonda e su ciò che avremmo dovuto fare per il futuro!

Chi ci conosce sa che non siamo proprio capaci di stare con le mani in mano e per questo motivo abbiamo "costruito" per voi un nuovo street art tour: Street Art Tour 3.0 alla Kalsa! Vi aspettiamo quindi per il nostro nuovissimo tour nel totale rispetto delle regole che il periodo ci impone. Gireremo, muniti di mascherine e tanti sorrisi, tra le vie più nascoste del quartiere storico della Kalsa.

Una passeggiata all'insegna della scoperta di un altro pezzetto della città tra street art, tradizione e leggende che popolano la cultura della nostra amata Palermo. Durante questo nuovo tour infatti si indagherà la cultura urbana contemporanea ma anche le antiche leggende e storie di strada.

La passeggiata si svolge interamente a piedi e ha una durata di circa 2h.

Punto d'incontro: Chiesa di Santa Maria della Catena (Piazza Marina)

Punto d'arrivo: Porticciolo Sant'Erasmo

La prenotazione è obbligatoria e può avvenire tramite un messaggio privato di Facebook o attraverso una mail al nostro indirizzo alternativetourspalermo@gmail.com.

Il tour si svolgerà con un massimo di 12 persone. In caso di maggiore richiesta doppieremo la passeggiata così da garantire la massima sicurezza a tutti. Per ulteriore sicurezza chiediamo ai nostri turisti di munirsi di mascherina da usare durante tutta la durata del tour. 10 euro a persona.