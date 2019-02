Dalla Vucciria alla Kalsa nel segno della street art, il tour della domenica mattina

Se Palermo si popola di nuova street art Alternative Tours Palermo risponde e organizza subito il primo Street Art Tour del 2019! In questa occasione vi proponiamo un percorso che partirà da Piazza san Domenico, attraverserà la Vucciria sino ad arrivare al quartiere della Kalsa. Zone queste dove negli ultimissimi mesi sono "sbucati" tanti nuovi e bellissimi lavori.

Un piccolo viaggio nel tempo "contemporaneo" attraverso la Street Art. In cui la "vecchia Palermo" si fonda con la nuovissima in un equilibrio straordinario di forme e colori. I muri che vedremo, oltre che ricchi di meravigliosi disegni, sono la testimonianza di storie millenarie da raccontare. Indagheremo, infatti, la cultura urbana contemporanea ma anche le antiche leggende e storie di strada. La passeggiata si svolge interamente a piedi e ha una durata di circa 2h30. Punto d'incontro: Piazza San Domenico. Punto finale: Oratorio dei Bianchi. La prenotazione è obbligatoria. Il tour si svolgerà solo con un minimo di 15 persone. Alternative Tours Palermo si riserva la possibilità di annullare la passeggiata in caso di mancato raggiungimento del numero di partecipanti o di eventuali imprevisti estranei all’organizzazione.

