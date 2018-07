Strage di via D'Amelio, 26 anni dopo: tutti gli eventi per ricordare Paolo Borsellino

Ventisei anni dopo ricordare è importante più di ieri. Perché è la memoria che mantiene in vita il messaggio del giudice Paolo Borsellino, ucciso il 19 luglio del 1992 in via d'Amelio insieme agli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina ed Emanuela Loi. Per questo, ventisei anni dopo, è ancora tempo di cortei e ricordi, di parate e spettacoli, di manifestazioni e di concerti, di cerimonie religiose ma anche laiche. Ventisei anni dopo la strage che costò la vita al magistrato che combatteva Cosa Nostra, non solo il tradizionale minuto di silenzio alle 16.58 in punto, ma anche una serie di eventi e momenti collaterali per ricordare, ancora. Articolo in aggiornamento