Strage di Capaci, 27 anni dopo: tutti gli eventi a Palermo per ricordare Giovanni Falcone

"Gli uomini passano, le idee restano", restano quelle della carica dei mille studenti che, da ogni parte d'Italia, giungono a Palermo a bordo della nave della legalità Snav. Sono quelle che si avranno per il magistrato nell'aula bunker dell'Ucciardone. Sono quelle di bambini, ragazzi, adulti che lungo i cortei che attraverseranno la città fino a giungere all'albero Falcone in via Notarbartolo, ricorderanno il magistrato. Il 23 maggio è da anni una giornata della memoria per molti palermitani.

Sono passati ventisette anni da quando Cosa Nostra fece saltare per aria le auto in cui viaggiavano il giudice Falcone e gli uomini della sua scorta. Palermo, così come ogni anno, si prepara a ricordare il magistrato ucciso dalla mafia, insieme alla moglie Francesca Morvillo e Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.